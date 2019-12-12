Haberler » Güncel » FETÖ'den 12,5 yıl hapisle aranan uzman çavuş yakalandı - Haber

FETÖ'den 12,5 yıl hapisle aranan uzman çavuş yakalandı

AKSARAY'da, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari Uzman Çavuş Y.E.D. (24) yakalanarak cezaevine gönderildi.

12.12.2019 13:53 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:53FETÖ'den 12,5 yıl hapisle aranan uzman çavuş yakalandı

AKSARAY'da, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari Uzman Çavuş Y.E.D. (24) yakalanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ/PDY üyeliğinden Ankara 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesince 'Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen, hakkında yakalama kararı bulunan ve görevinden ihraç edilen Uzman Çavuş Y.E.D.'nin, kent merkezindeki bir adreste saklandığı tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri düzenledikleri operasyonda Y.E.D'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.D. cezaevine gönderildi.



Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:12 Bolu Dağı Tüneli, teknik kontrol nedeniyle trafiğe kapatıldı - Haber
14:10 Merkez Bankasından beklenen faiz kararı - Haber
14:10 Sultan Alparslan'ın zırhı ve silahlarını mini heykellerle tanıtıyorlar - Haber
14:10 Çorum'da narkotik operasyonlarında bir ayda 30 kişi gözaltına alındı - Haber
14:06 Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Okyar'dan ETB Başkanı Oral'a ziyaret - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
12.12.2019 14:18:32