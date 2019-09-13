Haberler » 3. Sayfa » Haber

FETÖ'den 2 kaymakam adayına gözaltı

Samsun'da Ankara merkezli düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda meslekten ihraç edilen 2 kaymakam adayı gözaltına alındı.

13.09.2019 15:47FETÖ'den 2 kaymakam adayına gözaltı
Samsun'da Ankara merkezli düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda meslekten ihraç edilen 2 kaymakam adayı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun'da meslekten ihraç edilen kaymakam adayı Y.D. ile Çankırı'da meslekten ihraç edilen A.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Ankara, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:05 Emekli başçavuşa FETÖ gözaltısı
16:04 Yan baktın kavgası kamerada
16:03 Sahte polislerin yaptığı 400 bin liralık vurguna, gerçek polisler engel oldu
16:01 Varto'da yangın
15:55 Antalya'da şüpheli çanta paniği
15:54 Yabancı uyruklu şahsın aracında narkotik haplar ele geçirildi
15:49 FETÖ'nün kriptolu flaş belleği ABD'de çözülecek