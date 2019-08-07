Tekirdağ
Emniyet Müdürü Mustafa Aydın
, "15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yapılan çalışmalarda FETÖ'den 3 bin 30 kişi adli makamlara sevk edildi. Bunun içerisinde her türlü meslek mensubu var." dedi.
İl Emniyet Müdürü Aydın, sosyal medya üzerinden yayın yapan bir programa katıldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele konusunda Tekirdağ'da birçok ilke imza atıldığı söyledi.
FETÖ'nün "ankesörlü telefon" yapılanmasının deşifre edilmesinde Tekirdağ emniyetinin Türkiye'ye öncülük yaptığını ifade eden Aydın, "Bize bir isim geldi. O isim üzerinde çalışma yaparken, oradaki eylemi zayıf bir eylem. Yani çok basit bir eylemle ilgili 'Neden bu adam bu kadar tedirgindir' diye bizde şüphe oluştu ve bu şüphemizi delillendirmemiz gerekirdi. Konu adli makamlara iletildi ve onların vermiş olduğu talimatla bazı polisiye taktiklerle o şahsın konuşması sağlandı. Bir söküğü yakaladığımızı hissettik. Sökük bu şekilde başlandı. Şuanda Türkiye'nin geneline ilk yayan biziz. Türkiye'de Tekirdağ'dan başlayan ve tüm illere yayılan ankesörlü soruşturma kapsamının burası olduğu ifade edildi." diye konuştu.
Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının iş birliğinde operasyonlara devam ettiklerini aktaran Aydın, "Bugüne kadar henüz bitmiş değil onu üzerine basa basa söylüyorum. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmada adliyeye sevk ettiğimiz 3 bin 30'lu sayılara ulaştık. Son zamanlara 'Seni şikayet edeceğim', 'Seni FETÖ'den gözaltına aldıracağım', 'Sen FETÖ'cüsün' diye vatandaşa tehdit unsurlarda oluşmaya başladı. Kendisini polis, asker veya savcı, hakim diye tanıtan 'İşte senle ilgili FETÖ soruşturması var' gibi dolandırmaya çalışanlar türedi. Bunların hepsini dikkatli olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Aydın, FETÖ ile ilgili yoğun bir şekilde çalışmalara devam ettiklerini ifade ederek şunları kaydetti:
"15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yapılan çalışmalarda 3 bin 30 kişi adli makamlara sevk edildi. Bunun içerisinde her türlü meslek mensubu var. Farklı meslek mensuplarından 742 kişi. 281 polisle ilgili işlem yapmışız. O zamanki bu ilin emniyet müdürü de şuan cezaevinde. 156 kişide ihraç edilen kişidir. Üniversitede 120 kişi, 674 sadece ilimiz dahilinde askeri personel, onun adına mahrem yapılanma diyoruz. Bunların içerisinde 74 işte dernek üyeleri, yani işlem yapılmadı diye denilen yerler. Tekirdağ ili diğer illere nazaran o kadar büyük bir ilimiz değildir. Tekirdağ'da FETÖ'den 3 bin 30 kişiye yönelik işlem yapılmış. Bunların içerisinde askeri yapılanma mahrem yapılanma dediğimiz içerisinde mahrem yapılanma imamları kastettiklerimiz sivil imamlar var. Şuana kadar yapmış olduğumuz iş ve işlemlerde 674 muvazzaf askere işlem yapmışız."