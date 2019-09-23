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Hakkında yakalama kararı çıkarılan 32 asker FETÖ üyeliğinden tutuklandı

FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarılan 32 asker tutuklandı.

23.09.2019 23:38

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 74 asker hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkartılmıştı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca İstanbul merkezli 29 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 67 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

32 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan 67 askerden 25'i örgüt adına faydalı bilgi verdikleri gerekçesiyle serbest bırakılırken, 42'si tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemede örgüt adına bilgi verdikleri gerekçesiyle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 32 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 asker hakkında yürütülen eş zamanlı operasyonun başka birimlerce yapılması, 1 askerin ise hastanede tedavi görmesi nedeniyle yakalama ve gözaltı kararı infaz edilemedi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan 32 asker FETÖ üyeliğinden tutuklandı

İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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