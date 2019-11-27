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FETÖ'den 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezası alan eski kadın hakim tutuklandı

FETÖ'den 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezası alan eski kadın hakim tutuklandıSAMSUN - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen ve yargılandığı mahkemece 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılan meslekten ihraç edilen...

27.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:41
FETÖ'den 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezası alan eski kadın hakim tutuklandı
SAMSUN - 'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen ve yargılandığı mahkemece 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılan meslekten ihraç edilen kadın hakim polis tarafından yakalandı ve adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen hakim Sevgi Seyhan 2018 yılı Şubat ayında yargılandığı Samsun 2.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından savcı eşi Yasin Seyhan ile birlikte "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 7 yıl 5 ay 3'er gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu olan Yasin Seyhan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, tutuksuz olan Sevgi Seyhan'ın cezası kesinleşince Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen eski hakim Sevgi Seyhan adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
FETÖ'den 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezası alan eski kadın hakim tutuklandı

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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