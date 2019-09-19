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FETÖ'den aranan 2 kişi Eskişehir'de yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli yakalandı.

19.09.2019 17:07FETÖ'den aranan 2 kişi Eskişehir'de yakalandı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan M.K. ile İ.S. düzenlenen operasyonlarla saklandıkları evlerde yakaladı. Yakalanarak gözaltına alınan 2 zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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