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FETÖ'den aranan 2 zanlı, köyde jandarma tarafından yakalandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranırken yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklanarak cezaevine konulurken, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

16.08.2019 21:23 FETÖ'den aranan 2 zanlı, köyde jandarma tarafından yakalandı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranırken yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklanarak cezaevine konulurken, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede FETÖ/PDY kapsamında aranan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Eğirdir'e bağlı Gökçehöyük köyünde FETÖ/PDY kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla aranan H.T. ve D.T. isimli 2 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Yakalanan zanlılardan H.T. adli makamlarca tutuklanırken, D.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ayrıca, "Terör örgütleriyle mücadelemiz aralıksız olarak devam etmektedir" vurgusu yapıldı. - ISPARTA

Eğirdir, Isparta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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