09.07.2019 19:28
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FETÖ'den aranan 2 zanlı örgüte ait hücre evinde yakalandı

FETÖ

ÇANKIRI'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 2 kişi, polis ekiplerince Ankara'da örgütün hücre evinde yakalandı.

ÇANKIRI'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 2 kişi, polis ekiplerince Ankara'da örgütün hücre evinde yakalandı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin Çankırı yapılanmasında 'mahrem imam' olduğu iddia edilen S.Y ile örgüt içinde Çankırı'daki kadınlardan sorumlu olduğu iddia edilen Ş.Y.'nin Ankara'nın Pursaklar ilçesinde olduğu belirlendi. Çankırı Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün 'gaybubet evi' olarak adlandırdığı hücre evine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise sahte kimlikler ve bir miktar döviz ve Türk lirası ile dijital materyaller ele geçirildi. 2 şüpheli sorguları için Çankırı'ya getirildi.


- Çankırı
Kaynak: DHA
Çankırı, Ankara, Güncel

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