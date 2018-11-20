Fetö'den Aranan 3 Askerden 2'si Yakalandı

Balıkesir
'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si polis tarafından yakalandı. Diğer FETÖ şüphelisi askeri personelin yakalama çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Konya
, Ankara
ve Zonguldak
Cumhuriyet Başsavcılıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan ve Balıkesir'de ikamet ettikleri belirlenen 1 uzman çavuş, 1 ihraç teğmen ve 1 askeri personel polis tarafından gözaltına alındı. Yakalanan FETÖ şüphelileri soruşturma illerine teslim edildi. Aranan diğer şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
Polis,Balıkesir