Fetö'den Aranan 6 Kişi Yurt Dışına Kaçarken Tekirdağ'da Yakalandı

Kaynak: İHA

FETÖ'den aranan 6 kişi Tekirdağ'da yakalandı. Yakalananlardan 2'si İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken 4 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının Tekirdağ güzergahını kullanarak araçlarla yurt dışına kaçacakları bilgisi edinilmesi üzerine yolda arama ve takip çalışmaları başlatıldı. 1 araç TOKİ uygulama noktasında durdurularak, araçta bulunan M.A, E.Ö, M.O.C, Ş.C. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan M.O.C. isimli şahıstan H.H.Y, Ş.C. isimli şahıstan H.Y. adına tanzim edilmiş sahte kimlikler elde edildi. Diğer araç ise Malkara yolu üzerinde bulunan dinlenme tesislerinde durdurularak içinde bulunan F.D. ve M.İ. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan M.İ. isimli şahıstan E.T. adına tanzim edilmiş sahte kimlik elde edildi. Şahısların yapılan sorgularında farklı illerden terör örgütü kurmak veya yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından arandıkları tespit edildi. Ş.C. ve M.O.C. isimli şahıslar Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. M.İ, E.Ö, M.A. ve F.D. isimli şahıslar ise sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ