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FETÖ'den aranan eski astsubay Samsun'da yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski astsubay Samsun'da yakalandı.

17.09.2019 15:22FETÖ'den aranan eski astsubay Samsun'da yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski astsubay Samsun'da yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan meslekten ihraç astsubay Samsun'da gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan G.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

G.B.'nin Ankara'ya gönderileceği öğrenildi. - SAMSUN

Ankara, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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