Fetö'den Aranan Eski Emniyet Müdürü Sahte Kimlikle Yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski emniyet müdürü, Ankara
'da saklandığı evde sahte kimlikle yakalandı. Kastamonu
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında aranan eski emniyet müdürü Mehmet A'nın Ankara Yenimahalle
'de bir evde saklandığı bilgisine ulaşıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eve düzenledikleri operasyonla üzerinde Hakan İnkaya adına sahte kimlik bulunan Mehmet A'yı gözaltına aldı.
Zanlının, işlemlerinin ardından Kastamonu'ya gönderileceği öğrenildi.
Ankara
07 Aralık 2018 Cuma 16:46