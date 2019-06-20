FETÖ'den aranan eski Sayıştay başdenetçisi Akhisar'da yakalandı

Manisa
'nınAkhisar
ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda aralarında eskiSayıştay
başdenetçisinin de bulunduğu 3 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Manisa İlEmniyet Müdürlüğü
ekipleri, haklarında arama kararı bulunan FETÖ mensuplarının Akhisar'da iki ayrı hücre evinde saklandığını tespit etti. Evlere operasyon düzenleyen ekipler, FETÖ bağlantıları nedeniyle kapatılan bir şirketin eski çalışanı M.S. ve eşi P.S. ile eski Sayıştay başdenetçisi U.A.'yı gözaltına aldı. Afyonkarahisar veAnkara
'da yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin ByLock kullanıcısı olduğu bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - MANİSA