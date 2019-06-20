20.06.2019 13:45
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FETÖ'den aranan eski Sayıştay başdenetçisi Akhisar'da yakalandı

FETÖ

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda aralarında eski Sayıştay başdenetçisinin de bulunduğu 3 kişi yakalandı.

Manisa'nınAkhisarilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda aralarında eskiSayıştaybaşdenetçisinin de bulunduğu 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İlEmniyet Müdürlüğüekipleri, haklarında arama kararı bulunan FETÖ mensuplarının Akhisar'da iki ayrı hücre evinde saklandığını tespit etti. Evlere operasyon düzenleyen ekipler, FETÖ bağlantıları nedeniyle kapatılan bir şirketin eski çalışanı M.S. ve eşi P.S. ile eski Sayıştay başdenetçisi U.A.'yı gözaltına aldı. Afyonkarahisar veAnkara'da yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin ByLock kullanıcısı olduğu bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - MANİSA
Kaynak: İHA
Manisa,Sayıştay,Akhisar,3. Sayfa

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