Fetö'den Aranan Gazeteci Sahte Kimlikle Yakalandı

MANİSA'nın Akhisar
ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan gazeteci- yazar Zafer Özcan (41), saklandığı evde sahte kimlikle yakalandı. Manisa
İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, İstanbul
Anadolu 3. ve 4. Sulh Ceza Hakimlikleri'nce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 2 yakalama kararı bulunan gazeteci-yazar, evli ve iki çocuk sahibi Zafer Özcan'ın, Akhisar ilçesinde olduğunu belirledi. Polis
ekipleri, dün saat 06.00 sıralarında, Zafer Özcan'ın Akhisar ilçesindeki saklandığı eve operasyon düzenledi. Özcan, 'Ali Sökel' adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı. Ayrıca evde çeşitli evraklar bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınarak emniyete getirilen Zafer Özcan buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Manisa
Manisa, Akhisar, Güncel
Kaynak: DHA