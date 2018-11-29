Fetö'den Aranan Kadın Pastanede Yakalandı, Mahkemece Tutuklandı

29 Kasım 2018 Perşembe 13:54



29 Kasım 2018 Perşembe 13:54

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan kadın Samsun'da pastanede yakalandı ve tutuklandı.Sinop Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Z.Ö. adlı kadın Samsun'da yakaladı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan bir kafede yakalanan Z.Ö. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Sinop Ağır Cezası ile Sesli ve Görüntülü Bilişim Sonra (SEGBİS) ile görüntülü olarak ifade veren Z.Ö.'nün örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı ileri sürüldü. Mahkeme, Z.Ö.'nün tutuklanmasına karar verdi - SAMSUN