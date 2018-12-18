18 Aralık 2018, 10:15
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Fetö'den Aranan Karı Koca Saklandıkları Gaybubet Evinde Yakalandı

Fetö

NİĞDE'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve firarda oldukları ileri sürülen karı-koca saklandıkları gaybubet evinde yakalandı.

NİĞDE'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve firarda oldukları ileri sürülen karı-koca saklandıkları gaybubet evinde yakalandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesince "Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olma" suçlarından yakalama kaydı bulunan ve karı koca olan öğretmenlikten ihraç edilen E .U. ve Ö.U. şüphelilerin "gaybubet" evi olarak nitelendirilen örgütün hücre evinde kaldıkları tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. - NİĞDE
Kaynak: İHA

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