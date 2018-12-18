Fetö'den Aranan Karı Koca Saklandıkları Gaybubet Evinde Yakalandı

NİĞDE'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve firarda oldukları ileri sürülen karı-koca saklandıkları gaybubet evinde yakalandı. Kastamonu
Ağır Ceza Mahkemesince "Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olma" suçlarından yakalama kaydı bulunan ve karı koca olan öğretmenlikten ihraç edilen E .U. ve Ö.U. şüphelilerin "gaybubet" evi olarak nitelendirilen örgütün hücre evinde kaldıkları tespit edildi. Polis
ekiplerinin yaptığı operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. - NİĞDE
Kaynak: İHA