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FETÖ'den aranan şahıs trafik uygulamasında yakalandı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüpheli yol kontrolü sırasında polis ekipleri tarafından yakalandı.

09.08.2019 10:46 FETÖ'den aranan şahıs trafik uygulamasında yakalandı
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüpheli yol kontrolü sırasında polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir- Ankara karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi girişinde polis ekipleri uygulama yapmaya başladı. Şüphelendikleri bir aracı durduran polisler, içinde bulunan Elif Yılmaz K.'nın Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'terör örgütü üyeliği' suçundan arandığı belirlendi. Yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Ankara, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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