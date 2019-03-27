Fetö'den Aranan Şahıs Tutuklandı

Kaynak: İHA

Adıyaman'da, silahlı terör örgütü olan FETÖ'ye üye olduğu suçlaması ile aranan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Eskişehir 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından, silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olduğu suçlaması ile aranan Ahmet O., Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda merkeze bağlı Hasankendi köyünde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN