Fetö'den Aranan Şahıs Yol Kontrolünde Yakaladı

Isparta
'da yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'FETÖ'ye üye olma' suçundan aranan şüpheliyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, sorumluluk bölgesinde aranan şahıs ve araçların yakalanmasına yönelik görev yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz günlerde yol kontrolü esnasında F.A. isimli şahsı durdurdu.
Yapılan kontrollerde F.A.'nın İstanbul
2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ/PDY)' suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin adli makama sevk edildiği belirtildi. - ISPARTA
Isparta
Kaynak: İHA