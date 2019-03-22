Fetö'den Aranan Üniversite Öğrencisi Muş'ta Yakalandı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında aranan üniversite öğrencisi, Muş'ta gözaltına alındı.<br><br>Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ByLock kullandığı iddiasıyla aranan Özlem B'nin yakalanması için çalışma başlattı.<br><br>Operasyon düzenleyen ekipler, adresi belirlenen şüpheliyi Muş'ta yakaladı.<br><br>Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisi Özlem B, işlemlerinin ardından Samsun'a getirildi.