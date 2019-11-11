Haberler » Güncel » FETÖ'den aranan uzman çavuş köyünde yakalandı - Haber

FETÖ'den aranan uzman çavuş köyünde yakalandı

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak suçundan aranan uzman çavuş, jandarma tarafından yakalanarak emniyet güçlerine teslim edildi.

11.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:50FETÖ'den aranan uzman çavuş köyünde yakalandı
'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak suçundan aranan uzman çavuş, jandarma tarafından yakalanarak emniyet güçlerine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, FETÖ üyesi olmaktan hakkında yakalama kararı bulunan Ankara Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli bir uzman çavuşun Tokat'ta olduğu bilgisine ulaşıldı. tarafından Tokat merkeze bağlı Pınarlı köyünde izinli bulunduğu belirlenen uzman çavuş, yapılan sıkı takip sonucunda yakalandı. Jandarma ekipleri, zanlıyı Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
(İHA)

Jandarma, Tokat, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:42 Batman Çayı'na düşen kişi kayboldu
19:42 Ruhani'den "dünya ile irtibat kurmazsak yalnızlaşırız" açıklaması
19:40 Türkiye ile Kazakistan arasında üç anlaşma imzalandı
19:38 Antalya çavuşoğlu fransa o acıyı unutamadı
19:38 TOKİ konutlarının kat kurası çekildi
19:08 Avrasya anket şirketinden çarpıcı AK Parti yorumu: 50 ile 60 arası istifa gelecek
18:30 Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş toprağa verildi! Tabutla defnedildiler
18:06 Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi
17:56 İstanbul'da su zammına tepki: İmamoğlu verdiği sözü tutmalı
17:51 İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaştı
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
11.11.2019 19:43:07