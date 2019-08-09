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FETÖ'den aranan yurt müdürü yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, kapatılan FETÖ'ye ait özel yurtta müdür olarak görev yapan ve hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi yakalandı.

09.08.2019 13:08 FETÖ'den aranan yurt müdürü yakalandı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, kapatılan FETÖ'ye ait özel yurtta müdür olarak görev yapan ve hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi yakalandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Y.D. (30) Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyonla çarşı merkezinde yakalandı. Kesinleşmiş 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Y.D. Alaşehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi. Y.D.'nin daha önce kapatılan FETÖ'ye ait özel bir yurtta müdürlük yaptığı öğrenildi. - MANİSA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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