Fetö'den Aranan Zanlı Yakalandı

Niğde
'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir yıldır aranan zanlı, Kırıkkale
'de yakalandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında silahlı terör örgütüne üye olduğu iddia edilen M.S. hakkında bir yıl önce yakalama kararı çıkarıldı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince yapılan çalışma sonucu zanlının Kırıkkale'de olduğu tespit edildi.
Evinde gözaltına alınan M.S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nden ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kırıkkale,Niğde
18 Kasım 2018 Pazar 14:32