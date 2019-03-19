Fetö'den Aranan Zanlılar Yunanistan'a Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

Muğla
'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan 4 zanlı ile 2 organizatör yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı, Köyceğiz
ve Ortaca
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir
ve Ankara
mahkemelerince haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin Çandır
Mahallesi'nde saklandıkları bir evden yasa dışı yollarla Yunanistan
'a kaçacağı bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonda, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandıkları öğrenilen İ.D, A.K, A.F.B, E.B. ile yasa dışı geçişe aracılık ettiği belirlenen D.Ç. ve S.G. gözaltına alındı.
Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Güncel
Kaynak: AA