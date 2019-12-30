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Son dakika: Savcılık, FETÖ'den beraat eden Bülent Arınç'ın damadı için verilen karara itiraz etti

Son dakika: Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in FETÖ'den yargılandığı davada beraat edilmesine ilişkin, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "Karara itiraz ettik ve bozulacağını düşünüyorum" dedi.

30.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:07

Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, FETÖ'den yargılanan Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'le ilgili açıklamalarda bulundu.

"DOSYA DOLU"

Kocaman, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in FETÖ'den yargılandığı davada beraat almasına ilişkin, "Ekrem Yeter ile ilgili bizim açımızdan o dosya dolu bir dosyaydı. Mahkeme beraat kararı verdi. Karara itiraz ettik ve bozulacağını düşünüyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında dava açılan Ekrem Yeter, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmıştı. Mahkeme, 17 Ekim 2019'daki celsede Yeter hakkında "delil yetersizliği"nden beraat kararı vermişti.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, verilen beraat kararının gerekçeli kararını yazdı. Kararda, Yeter'in üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği, örgütle bir bağının olmadığını söylediği belirtildi. Yeter'in Bank Asya'da hesabının bulunduğu ve hesabın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı öncesi açıldığının tespit edildiği kaydedilen kararda, çağrı sonrası 2014 yılı Ocak ve Şubat aylarında hesapta artışın olmadığı, 2014 yılı Mart ayında ise bakiyede artış meydana geldiğinin belirlendiği ifade edildi.

Yeter'in hesabındaki parayı Bank Asya'nın 29 Mayıs 2015'de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devrinden sonra da muhafaza ettiği, örgüt üyelerinin ise bu dönemde hesapta bulunan paralarının tamamını çektiklerine vurgu yapıldı. 22 Temmuz 2016'ya kadar "yasal bankacılık" faaliyetlerine devam eden Bank Asya'da gerçekleştirilen rutin hesap hareketlerinin "örgütsel faaliyet" ya da "örgüte yardım etmek" kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi.

Son dakika: Savcılık, FETÖ'den beraat eden Bülent Arınç'ın damadı için verilen karara itiraz etti

Bülent Arınç, Ankara, Politika, Güncel


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