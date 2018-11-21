Fetö'den Bir Kişi Kars'ta Yakalandı

İstanbul
'da Fetulahçı Terör Örgütü (FETÖ) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi Kars
'ta yakalandı.
Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu
tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan E.B.'nin Kars'ın Sarıkamış
İlçesinde olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine harekete jandarma, E.B.'nin adresine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan E.B.'nin saklandığı ikamette yapılan aramada, 1 adet telefon, 1 adet sim kart, 2 adet flah bellek ve 5 adet CD/DVD ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Kars İl Jandarma
Komutanlığı'na getirilen E.B. buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - KARS
İstanbul,Kars
21 Kasım 2018 Çarşamba 13:26