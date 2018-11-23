Fetö'den Dava Açılan Sanıkların Yargılanmasına Devam Edildi

23 Kasım 2018 Cuma 11:45



23 Kasım 2018 Cuma 11:45

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan bilgisayar mühendisi Mustafa Ö. ile eşi Meltem Ö.'nün yargılanmasına devam edildi.Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan bilgisayar mühendisi Mustafa Ö. ve eşi Meltem Ö. ile avukatları katıldı.Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütü üyesi" olduğu gerekçesiyle dava açılan Mustafa Ö. savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Eşim ve ben kesinlikle ByLock yüklemedik ve kullanmadık. Biz suçsuzuz, beraatımı talep ediyorum" dedi.Eşi Meltem Ö. de, iddianamede yer alan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını talep etti.Mahkeme heyeti, dijital materyallerin beklenmesine karar vererek duruşmayı 12 Mart'a erteledi. - KASTAMONU