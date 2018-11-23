Fetö'den Gözaltına Alınan 11 İş Adamı Adliyeye Sevk Edildi

23 Kasım 2018 Cuma 10:12



23 Kasım 2018 Cuma 10:12

FETÖ'den gözaltına alınan 11 iş adamı adliyeye sevk edildiKAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün Kayseri'de esnaf ve iş adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 iş adamı adliyeye sevk edildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ'nün Kayseri'deki esnaf ve iş adamı yapılanması yer aldıkları ve yine örgüt içerisinde yer alan bir kısım esnaf ve iş adamları ile birlikte terör örgütünün sohbet imamları tarafından organize edilen toplantılara katıldıkları, örgüte himmet, burs ve bağış yardımı adı altında finansman sağladıkları anlaşılan 11 kişi için operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda H.B., İ.G., Ş.M., A.G., C.E., M.H., Ş.G. ve İ.A. M.Y., M.K. ve S.D. yakalanarak gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 11 kişi bu gün doktor kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.