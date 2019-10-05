Haberler » 3. Sayfa » Haber

FETÖ'den gözaltına alınan 13 TÜBİTAK çalışanı adliyeye sevk edildi

FETÖ'den gözaltına alınan 13 TÜBİTAK çalışanı adliyeye sevk edildiKOCAELİ - FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

05.10.2019 00:57
FETÖ'den gözaltına alınan 13 TÜBİTAK çalışanı adliyeye sevk edildi
KOCAELİ - FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, büfe, ankesörlü telefon ve sabit hatlar üzerinden arandıkları belirlenen 14 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalaması için sabah saatlerinde Kocaeli merkezli Gaziantep, Konya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
FETÖ'den gözaltına alınan 13 TÜBİTAK çalışanı adliyeye sevk edildi

Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
02:59 Beklenen yağmur İstanbul'da etkili olmaya başladı
02:51 Beklenen yağmur İstanbul'da etkili olmaya başladı
02:30 Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'ndan kınama
02:29 Şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı
02:26 Şiddetli sağanak kazaya neden oldu: 2 yaralı
02:16 Öndeş: "Siyaset kavgayla değil icraatla yapılır"
01:57 TEM Otoyolunda 8 kişinin yaralandığı kaza havadan görüntülendi