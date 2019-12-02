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FETÖ'den gözaltına alınan 18 eski polis akademisi ve polis koleji öğrencisi adliyede

Kocaeli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'Emniyet Mahrem Yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 eski polis akademisi ve polis koleji öğrencisi adliyeye sevk edildi.

02.12.2019 11:21 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:26FETÖ'den gözaltına alınan 18 eski polis akademisi ve polis koleji öğrencisi adliyede
'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'Emniyet Mahrem Yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 eski polis akademisi ve polis koleji öğrencisi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'Emniyet Mahrem Yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında polis akademisi ve polis kolejinde eğitim almış sonradan ilişkisi kesilmiş olan 28 eski öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. ekipleri tarafından dün düzenlenen eş zamanlı operasyonlar kapsamında 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 18'i bugün Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Diğer 10 şüphelinin ise daha önce adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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