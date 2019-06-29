29.06.2019 13:15
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FETÖ'den gözaltına alınan 20 kişi adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 17 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 4'ü kadın 12 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, geriye kalan 20 kişi de adliyeye sevk edildi.

Adana merkezli 17 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 4'ü kadın 12 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, geriye kalan 20 kişi de adliyeye sevk edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen farklı soruşturmalar kapsamında, aralarında görevde bulunan ve ihraç olan asker, polis, öğretmen ile askeri okul ve polis okulu öğrencilerinin de bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerden bir kısmının, FETÖ'nün ' KPSS çalışma evleri'nde kaldığı, örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullandığı, Bank Asya 'ya para yatırdığı, polis okulu öğrencilerinden sorumlu 'mahrem imam' olduğu, askeri okul öğrencilerinin ise örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları değerlendirilirken gözaltına alınan 32 kişi emniyette sorgulandı. İfadeleri alınan 4'ü kadın 12 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken geriye kalan 20 kişi de Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Haklarında gözaltı kararı olan firari 5 şüpheliyi de yakalama çalışmaları devam ediyor.
(Elif Ayşenur Bay - Serhat Dumandağ/İHA)FETÖ'den gözaltına alınan 20 kişi adliyeye sevk edildi
Kaynak: İHA
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