Fetö'den Gözaltına Alınan 5 Asker İtirafçı Oldu, 1 Asker Tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 astsubay, etkin pişmanlık yasasından faydalanıp itirafçı oldu, 1 teğmen ise tutuklandı. Kahramanmaraş
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK
'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, salı günü 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul
, Samsun
, Ankara
, Tekirdağ
, Osmaniye
ve Hatay
'da düzenlenen operasyonlarda FETÖ'nün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandıkları öne sürülen Kara Kuvvetleri Komutanlığı
ile Jandarma
Komutanlığı'na mensup aktif görevde olan 5 astsubay ve meslekten ihraç Tabip Teğmen Umut G. gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'a getirilen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5 astsubay etkin pişmanlık yasasından faydalanıp itirafçı olunca adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Umut G. ise tutuklandı.
- Kahramanmaraş
Kahramanmaraş