Haberler» 3. Sayfa» Haber

FETÖ'den gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Fethullahçı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

06.09.2019 11:35 FETÖ'den gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi
Amasya'nın Merzifon ilçesinde Fethullahçı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Ankesörlü telefonla örgüt sorumlularıyla görüşmeleri tespit edilenlere yönelik Amasya Merzifon merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir'de eş zamanlı düzenlendi. Operasyonda aralarında biri meslekten ihraç edilmiş 3 astsubay ve 2 subay yakalanarak gözaltına alındı. 5 kişi Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - AMASYA

Merzifon, Amasya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:04   Bolu'da kaçak silah imalathanesine baskın: 1 gözaltı
16:01   Sivas'ta üç araç çarpıştı: 2 yaralı
15:59   FETÖ'nün yurt dışı yöneticisinin yargılanmasına devam edildi
15:53   Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
15:52   Sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 5 ayrı...
15:44   Maltepe'de bir şahıs, bulunduğu aracın içerisinden pompalı tüfek ile bir kişiye saldırdı.
15:39   Balık tutmaya giden vatandaş kayboldu