Haberler » Güncel » FETÖ'den gözaltına alınan 8 astsubay itirafçı oldu - Haber

FETÖ'den gözaltına alınan 8 astsubay itirafçı oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 astsubay, itirafçı olup örgüte ilişkin bildiklerini anlatmaları üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:58FETÖ'den gözaltına alınan 8 astsubay itirafçı oldu
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 astsubay, itirafçı olup örgüte ilişkin bildiklerini anlatmaları üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 14'ü adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Erdoğan Güleç tarafından sorgulanan şüphelilerden 8'i, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek, itirafçı oldu ve örgüte ilişkin bildiklerini anlattı.
Örgütle bağlantısı olan askerlerin isimlerini verdikleri ve "mahrem imamları" da teşhis ettikleri öğrenilen 8 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk diğer şüphelilerden ise 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.
Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer 13 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:09  Doğu Anadolu bölgesindeki bazı ziraat odası başkanları ve beraberlerindeki heyetin ziyareti
16:08  Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
16:08  Bayburt Üniversitesi Rektörü Selçuk Coşkun gazetecilerle buluştu
16:08  Geri Dönüşüm Şaheserleri
16:08  Iraklı vekillerden "yabancı güçlerin dokunulmazlığının kaldırılması" adımı
22.01.2020 16:14:00