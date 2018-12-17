Fetö'den Gözaltına Alınan 8 Şüpheli Adliyede

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK
) muvazzaf asker yapılanmasına yönelik Kırıkkale
merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, 12 Aralık Çarşamba
günü Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) muvazzaf asker yapılanmasına yönelik Kırıkkale merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi. Ankara
, İzmir
, Şırnak
, Kayseri
, Hatay
, Balıkesir
ve Şırnak'taki adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda İ.T., Y.Ş., H.C., İ.K., F.Ü., S.A.A., Y.I. ve Ö.F.P. gözaltına alındı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından 8 şahıs Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. - KIRIKKALE
TSK,Kırıkkale
Kaynak: İHA