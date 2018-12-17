FETÖ'den gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
KIRIKKALE - Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki 'muvazzaf asker yapılanması'na yönelik Kırıkkale
merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, 12 Aralık Çarşamba
günü Türk Silahlı Kuvvetlerindeki 'muvazzaf asker yapılanması'na yönelik Kırıkkale merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Ankara
, İzmir
, Şırnak
, Kayseri
, Hatay
, Balıkesir
ve Şırnak'taki adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda İ.T., Y.Ş., H.C., İ.K., F.Ü., S.A.A., Y.I. ve Ö.F.P. gözaltına alındı.Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından 8 şüpheli Kırıkkale Adliyesine sevk edildi.
Kırıkkale
Kaynak: İHA