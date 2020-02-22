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FETÖ'den gözaltına alınan komiser yardımcılarına adli kontrol

2009 yılında yapılan komiserlik sınavına Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Paralel Devlet Yapılanması'nın (PDY) hile karıştırarak kendi adamlarını komiser yaptığı gerekçesiyle Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 13 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla...

22.02.2020 11:39 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:39FETÖ'den gözaltına alınan komiser yardımcılarına adli kontrol
2009 yılında yapılan komiserlik sınavına Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Paralel Devlet Yapılanması'nın (PDY) hile karıştırarak kendi adamlarını komiser yaptığı gerekçesiyle 'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 13 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 2009 yılında yapılan komiserlik sınavında FETÖ/PDY'nin sınava hile karıştırarak, kendi adamlarını komiser yaptığını belirledi. Bunun üzerine Türkiye genelinde birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Mersin merkezli 10 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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