Fetö'den Gözaltına Alınan Komiser Yardımcısına Adli Kontrol

Samsun
'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında komiser yardımcılığı sınavında yapılan usulsüzlükle ilgili gözaltına alınan eski komiser yardımcısı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında komiser yardımcılığı sınavında yapılan usulsüzlükle ilgili daha önce meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı G.K.'yi Atakum
ilçesi Mevlana
Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.
Polisteki sorgusu tamamlanan G.K., Samsun Adliyesi
'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren G.K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Samsun, 3. Sayfa
Kaynak: İHA