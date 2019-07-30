Haberler» Güncel» Haber

FETÖ'den gözaltına alınan öğretmen tutuklandı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve polisin evine düzenlediği operasyonla gözaltına alınan F.K. (40), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

30.07.2019 13:42 FETÖ'den gözaltına alınan öğretmen tutuklandı
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve polisin evine düzenlediği operasyonla gözaltına alınan F.K. (40), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alaşehir Sulh Ceza Mahkemesi'nin yürüttüğü FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında bir süre önce öğretmen F.K., hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Savcılığın talimatı üzerine Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen 28 Temmuz'da F.K.'nin Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan F.K., sevk edildiği adiyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Alaşehir, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:49   Sokakta doğum yapan köpeğe vatandaşlar yardım etti
15:49   Vantilatör satışları klimayı solladı
15:48   Tarım ilacı yerine sarımsak ve sabunlu su kullanarak organik tarım yaptılar
15:47   İSTANBUL'UN BAZI BÖLGELERİNDE YAĞMUR ETKİLİ OLDU
15:47   Malatya'da sahte içki operasyonu
15:47   DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4
15:46   Polisin 'dur' ihtarına uymadı, trafiği birbirine kattı