Fetö'den Gözaltına Alınan Şiran İlçe Komutanı Tutuklandı

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalanarak gözaltına alınan Şiran
İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı E.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalanarak gözaltına alınan Şiran İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı E.İ. Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GÜMÜŞHANE
Cumhuriyet Başsavcılığı, Gümüşhane, Şiran, 3. Sayfa
Kaynak: İHA