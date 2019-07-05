05.07.2019 17:36
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FETÖ'den gözaltına alınan TÜBİTAK çalışanlarından 1'i tutuklandı

FETÖ

Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen TÜBİTAK'ın Gebze yerleşkesinde görevli 7 kişiden 1'i tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen TÜBİTAK'ın Gebze yerleşkesinde görevli 7 kişiden 1'i tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince Kocaeli, Kütahya, Ankara, İstanbul, Konya ve Aksaray'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda terör örgütünün TÜBİTAK yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen şahıslar ikametlerinde gözaltına alındı.

İkametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Gözaltına alınan şahıslar, sorguları yapılmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki ifadeleri sonrasında hakim karşına çıkartılan şahıslardan 1'inin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verilirken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

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