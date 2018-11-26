Fetö'den Gözaltına Alınan Vali Yardımcısı Tutuklandı

KARABÜK'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Vali Yardımcısı Abdulhalim Can, tutuklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekiplerince Karabük
'te gözaltına alındıktan sonra Gaziantep Emniyet Müdürlüğü
'ne götürülen Vali Yardımcısı Abdulhalim Can, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu öne sürülen Karabük Vali Yardımcısı Abdulhalim Can, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- K
Gaziantep,Gaziantep Emniyet Müdürlüğü,Karabük
26 Kasım 2018 Pazartesi 20:56