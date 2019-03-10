10 Mart 2019, 11:18
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Fetö'den Hapis Cezası Bulunan İhraç Komiser Yakalandı

Fetö

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç eski komiser yol uygulamasında yakalandıCumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunda...

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç eski komiser yol uygulamasında yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunda yargılandığı davada hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.B, Niğde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında yakalandı. Gözaltına alınan M.B, emniyetteki işlemlerin ardından Niğde Kapalı cezaevine gönderildi. - NİĞDE Niğde, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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