Fetö'den Hapis Cezası Bulunan İhraç Komiser Yakalandı

Niğde
'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç eski komiser yol uygulamasında yakalandı Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunda yargılandığı davada hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.B, Niğde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM
) ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında yakalandı. Gözaltına alınan M.B, emniyetteki işlemlerin ardından Niğde Kapalı cezaevine gönderildi. - NİĞDE
Niğde, 3. Sayfa
Kaynak: İHA