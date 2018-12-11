Fetö'den Hapis Cezasıyla Aranan Tezgahtar Yakalandı

İZMİT'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Asuman Yener, tezgahtar olarak çalıştığı mağazada yakalandı. Yener, cezaevine gönderildi. İzmit
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Asuman Yener'in İzmit'te bir mobilya dükkanında tezgahtar olarak çalıştığını belirledi. Polis
, Erenler
Mahallesi'nde bulunan mobilyacıya giderek, Asuman Yener'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Asuman Yener, Gebze
Kadın Kapalı Cezaevi'ne konuldu. - İzmitkocaeli
İzmit
11 Aralık 2018 Salı 14:37