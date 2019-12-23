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FETÖ'den Hollanda'da Türkiye karşıtı protesto

Hollanda'da FETÖ üyelerinin kurduğu Kırık Tebeşir (Internationel Broken Chalk) adlı grup üyeleri, Cumartesi günü başkent Amsterdam'da bulunan Dam Meydanı'nda Türkiye aleyhine protesto düzenledi.

23.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:55 FETÖ'den Hollanda'da Türkiye karşıtı protesto

'da FETÖ üyelerinin kurduğu Kırık Tebeşir (Internationel Broken Chalk) adlı grup üyeleri, Cumartesi günü başkent Amsterdam'da bulunan Dam Meydanı'nda aleyhine protesto düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet aleyhine döviz taşıyan FETÖ'cüler, Türkiye'nin imajına zarar vermek için 'bebeklerin hapiste tutulduğunu' ileri sürdüler. 15 Temmuz darbe girişiminde başarılı olamayan FETÖ destekçileri, Türkiye aleyhine propaganda yapmak için her fırsatı değerlendiriyor.

FETÖ destekçilerinin, Hollanda'da düzenledikleri eylemde basın açıklamasını yine Dam Meydanı'nda İsrail-Filistin gerginliğini protesto eden başka bir grubun astığı İsrail bayrağı önünde yaptıkları görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Dam Meydanı'ndaki protestodan görüntü

-Döviz taşıyan protestocular

-Protestoculardan birinin yaptığı açıklama, arkasındaki İsrail bayrağı

-Detaylar

-İsrail-Filistin gerginliğini protesto eden başka bir grubun kullandığı İsrail ve Filistin bayrakları



Hollanda, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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