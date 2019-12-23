Haberler » Dünya » FETÖ'den Hollanda'da Türkiye karşıtı protesto - Haberler

FETÖ'den Hollanda'da Türkiye karşıtı protesto

Hollanda'da FETÖ üyelerinin kurduğu Kırık Tebeşir (Internationel Broken Chalk) adlı grup üyeleri, Cumartesi günü başkent Amsterdam'da bulunan Dam Meydanı'nda Türkiye aleyhine protesto düzenledi.

23.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:08 FETÖ'den Hollanda'da Türkiye karşıtı protesto

'da FETÖ üyelerinin kurduğu Kırık Tebeşir (Internationel Broken Chalk) adlı grup üyeleri, Cumartesi günü başkent Amsterdam'da bulunan Dam Meydanı'nda aleyhine protesto düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet aleyhine döviz taşıyan FETÖ'cüler, Türkiye'nin imajına zarar vermek için 'bebeklerin hapiste tutulduğunu' ileri sürdüler. 15 Temmuz darbe girişiminde başarılı olamayan FETÖ destekçileri, Türkiye aleyhine propaganda yapmak için her fırsatı değerlendiriyor.

FETÖ destekçilerinin, Hollanda'da düzenledikleri eylemde basın açıklamasını yine Dam Meydanı'nda İsrail-Filistin gerginliğini protesto eden başka bir grubun astığı İsrail bayrağı önünde yaptıkları görüldü.



Hollanda, Türkiye, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

13:55   Son dakika: Kanal İstanbul'a karşı çıkan CHP'ye, Erdoğan'dan yanıt: İktidara gelemeyeceksiniz - Haberler
13:51   Şırnak'ta terör operasyonu: 1 kuşu tutuklandı - Haberler
13:50   Isparta'da Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Haberler
13:50   Uyuşturucu şüphelileri adliyede - Haberler
13:48   İnegöl'de ağaçlar devrildi, birçok mezar zarar gördü - Haberler
13:41   İstanbul'da otoparkta bir kişi intihar girişiminde bulundu - Haberler
13:40   Dört çocuk babası adam boğazı kesilmiş olarak bulundu. - Haberler
13:08   İstanbul'daki cemevleri ibadethane statüsüne gelecek - Haberler
12:34   Boşanmak isteyen eşine saldıracaktı, son anda yakalandı - Haberler
23.12.2019 14:01:58