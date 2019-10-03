Haberler » Güncel » Haber

FETÖ'den ihraç edilen 20 akademisyenin yargılanmasına devam edildi

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında Kırıkkale Üniversitesinde görevliyken meslekten ihraç edilen 20 akademisyenin yargılanmasına devam edildi.

03.10.2019 19:40FETÖ'den ihraç edilen 20 akademisyenin yargılanmasına devam edildi
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında Kırıkkale Üniversitesinde görevliyken meslekten ihraç edilen 20 akademisyenin yargılanmasına devam edildi.
Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan 20 akademisyenin duruşması yapıldı. 12 akademisyen tutulan "vareste" kararıyla mahkemeye katılmadı. Diğer 8 akademisyen ile avukatları duruşmada hazır bulundu.
Duruşmada, tanık beyanlarının ardından sanık A.K., A.Ç., S.Ç., M.B., D.E., P.A., M.K. ve M.I.'nın beyanları alındı.
Duruşmaya sanık olarak katılan M.B., "Ben 2015 yılının ikinci yarısında yurda katıldım. Orada sohbetlere katıldım. Öğrenci olarak yurtta kaldım, abla olarak değil" diyerek beraatini istedi.
Suçlamaları kabul etmeyen M.I., ise "Bank Asya hesabından sadece rutin olarak işlem yaptım. Çağrı üzerine bankaya para yatırmadım, beraatimi istiyorum" dedi.
Diğer sanıklar ise önceki savunmalarını kabul ederek beraatlerini istedi.
Son olarak avukatların beyanlarını alan hakim, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 7 Ocak 2020 tarihine erteledi.
(İHA)

Kırıkkale, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:56 Kars'ta silahlı kavga: 2 yaralı
21:55 UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 0 - Wolverhampton: 1 (Maç sonucu)
21:50 Soylu: "Dünya'nın en çok sığınmacı bulunan ülkesi Türkiye'dir"
21:47 Zırhlı askeri aracın devrilmesi - Şehit askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı
21:46 Irak'ta yolsuzlukla suçlanan bin memur görevden alındı
21:44 Paris Emniyet Müdürlüğünde bıçaklı saldırı: 4 ölü
21:44 Meyve sebze halinde silah sesleri: 2 yaralı