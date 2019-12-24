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FETÖ'den ihraç edilen doktora 2 yıl 1 ay hapis cezası

Kayseri'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen doktora, 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

24.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:01 FETÖ'den ihraç edilen doktora 2 yıl 1 ay hapis cezası
'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen doktora, 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Ö.A. ve avukatı hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan Ö.A., "Örgüt elebaşının talimatı ile bankaya para yatırmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. 4 yıldır derdimi kimseye anlatamıyorum" dedi.

Yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti Ö.A.'ya 'Örgüte bilerek isteyerek yardım etme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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