FETÖ'den ihraç edilen eski teğmene uyuşturucudan gözaltı
ANKARA'da, sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla E.Ç. ve 4 arkadaşı gözaltına alındı.
18.03.2020 14:13 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:13
ANKARA'da, sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla E.Ç. ve 4 arkadaşı gözaltına alındı. Evinde 4,5 kilo kokain ile yakalanan E.Ç.'nin teğmen olarak görev yaparken 2018 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevinden ihraç edildiği belirlendi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çankaya ilçesinde uyuşturucu satıldığı ihbarı aldı. Yapılan araştırmada E.Ç.'nin, bölgede uyuşturucu sattığı belirlendi. Bunun üzerine E.Ç.'nin, Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. E.Ç, ile birlikte arkadaşları Ö.Y, A.H, Ş. P. ve A.A.C. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1,8 milyon lira olan 4,5 kilo kokain ele geçirildi.Gözaltına alınan E.Ç'nin, Kara Harp Okulu'ndan 2015 yılında mezun olduğu, teğmen olarak Hakkari'de görev yaparken 2018 yılında çıkarılan 701 sayılı KHK ile görevinden ihraç edildiği belirlendi. Ankara'nın lüks semtlerinde eroin ve kokain sattığı iddia edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: DHA
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