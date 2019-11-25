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FETÖ'den ihraç edilen komiser Antalya'da yakalandı

Antalya'da düzenlenen operasyonda FETÖ'den ihraç edilen bir komiser ile 3 şüpheli şahıs yakalandı.

25.11.2019 11:25 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:30FETÖ'den ihraç edilen komiser Antalya'da yakalandı
'da düzenlenen operasyonda FETÖ'den ihraç edilen bir komiser ile 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde üst düzey faaliyet gösteren veya hücre evlerinde gizlenen firari şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İki farklı adreste düzenlenen eş zamanlı operasyonda biri KHK ile ihraç edilmiş komiser olmak üzere toplam 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda 4 şüpheli şahsın FETÖ üyelerinin haberleşme aracı olarak kullandığı "bylock" programının kullanıcısı olduğu ve örgüte müzahir Bankasya'da hesaplarının bulunduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde çeşitli dijital metaryellere ve paralara el konuldu.

Yakalanan şahıslar Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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